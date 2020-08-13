Бездомный пес стал менеджером в автосалоне

Автосалон Prime Hyundai в бразильском муниципалитете Эспирту-Санту преподносит себя как "дружественный собакам". То есть, вы можете зайти сюда со своим питомцем, и никто из сотрудников не посмотрим косо - наоборот, все будут только рады. А за селфи с собакой в машине, кажется, даже дают какую-то скидку.

Так что ничего удивительного, что в один прекрасный день в Prime Hyundai решили "нанять" на работу уличного пса. Работники автосалона рассказывают, что животное попросилось в помещение промозглой ночью, и добрый менеджер, конечно же, впустил его погреться. Все ожидали, что псу вскоре снова захочется на свободу, но он остался, и быстро стал любимцем сотрудников. Собаку назвали двойным именем Tucson Prime - в честь автосалона и популярного кроссовера Hyundai.

Как оказалось, пес имеет крайне дружелюбный характер, и легко находит общий язык с посетителями шоу-рума. Поэтому было решено "назначить" его менеджером по работе с клиентами и повесить на шею вполне настоящий бейджик. Тусон Прайм уже стал в округе местной знаменитостью - многие люди заходят в автосалон Hyundai не для приобретения машины, а чтобы потрепать его по холке. Для Тусона Прайм завели отдельную страничку в Instagram, которая на сегодняшний день насчитывает 128 000 подписчиков.