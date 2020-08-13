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13.08.2020 13:28
Рубрика: Легковые авто

Две "машины времени" найдены в сарае

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: www.autoevolution.com Фото: www.autoevolution.com
Фото: www.autoevolution.com

Из Калифорнии поступило известие об еще одной интересной находке в сарае, на этот раз речь идет о парочке раритетных DeLorean с практически нулевым пробегом. Машины уже выставлены на продажу, их можно купить за дольно умеренную сумму, сообщает Autoevolution.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Напомним, DeLorean DMC-12 - это та самая машина, на которой путешествовали во времени герои трилогии "Назад в будущее": уникальный дизайн, кузов из нержавеющей стали, подъемные двери типа "крыло чайки". DMC-12 был выпущен тиражом 9000 экземпляров, до наших дней из них сохранилось примерно 6500.

Машины, найденные в Калифорнии, были произведены в 1981 году, указанные на их кузовах VIN-номера идут подряд, обе оснащены механической коробкой передач. Пробег одного из этих DeLorean - всего 22 километра. Правда, есть одно "но": машина частично разобрана. Пробег другой машины чуть больше - 2612 километров, зато все детали на месте.

Очевидно, что автомобили, простоявшие в сарае почти сорок лет, нуждаются в некотором ремонте. Например, придется заменить детали, выполненные из резины - уплотнители, сальники и тому подобное. В целом же состояние машин, кажется, близко к идеалу.

Счастливчик, обнаруживший в своем сарае раритетные автомобили, уже выставил их на продажу с помощью сервиса Facebook Marketplace. Можно купить только две машины сразу, хотя цена назначена вполне умеренная: 50 000 долларов.