Госпитализирован главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" Клод Жюльен госпитализирован.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, Жюльен был доставлен в больницу после первого матча 1/8 финала плей-офф против "Филадельфии", в котором канадский клуб уступил 1:2.

Как сообщил генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен, ночью наставник команды почувствовал боль в груди и было решено отправить его в больницу.

"В настоящее время он находится там и проходит обследования. Это не имеет никакого отношение к коронавирусу", - сказал он.

В клубе не рассчитывают на то, что главный тренер вернется в строй к серии против "летчиков". Обязанности Жюльена будет выполнять Кирк Мюллер.