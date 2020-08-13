Израильская армия снова атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по ряду объектов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Это было сделано в ответ на очередной запуск воздушных шаров со взрывчаткой.

"Запуск воздушных шаров из Газы сегодня продолжился, что привело к пожарам на юге Израиля", - цитирует РИА Новости заявление. Военные атаковали военный комплекс ХАМАС, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты.

Воздушные шары со взрывными устройствами начали запускать из Газы в сторону Израиля в начале августа. Армия Израиля уже несколько раз наносила удары по военной инфраструктуре ХАМАС. Во вторник Израиль объявил о закрытии КПП "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. Исключением станет доставка жизненно важных гуманитарных грузов и топлива.