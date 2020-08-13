В пятницу по инициативе Польши состоится видеоконференция министров иностранных дел стран единой Европы. На ней будут обсуждать вопрос о введении дополнительных санкций против Беларуси. Ранее парламент Литвы объявил о планах внести в национальный санкционный список сотни должностных лиц соседней республики, которым запретят въезд на литовскую территорию и чьи активы заморозят. Но предстоящая в пятницу дискуссия может дать толчок введению против белорусских чиновников общеевропейских ограничительных мер, если официальный Минск не капитулирует перед оппозицией и не назначит дату нового голосования. Именно в этом заключается подготовленный Литвой, Латвией и Польшей план посредничества в белорусском кризисе. Судя по поступающей информации, санкции для экономики Беларуси пока не рассматриваются.

Совершающий поездку по Европе госсекретарь США Майкл Помпео не примет участие в видеоконференции. Сегодня он прибывает в Польшу из Австрии. В Варшаве Помпео подпишет новое польско-американское соглашение, по которому США дополнительно перебросят в страну около тысячи военнослужащих и разместят беспилотники. Однако события в Беларуси неизбежно дополнят повестку переговоров главы американской дипломатии.

До сих пор должностные лица в США сдержанно комментировали события в Беларуси. По словам Помпео, он не исключает применения ограничительных мер против Минска, но "не только в одностороннем, как Соединенные Штаты, но и в многостороннем формате". Иными словами, Белый дом не станет спешить в этом вопросе и для начала изучит реакцию Евросоюза на белорусский кризис. Есть и второе знаковое заявление Помпео на этот счет: в частности, он не знает, будут ли в отношении Беларуси приняты неэкономические санкции или же это будут решения о поставках нефтепродуктов. "Эти вещи еще не определены", - пояснил госсекретарь.

Так совпало, что одновременно с визитом Помпео в Европу уже второй по счету танкер с американской нефтью для Беларуси пришел в литовский порт Клайпеду. Заявление Помпео недвусмысленно объясняет и белорусской оппозиции, и литовским властям, что на данном этапе Белый дом не готов в одностороннем порядке жертвовать своими экономическими интересами и тормозить поставки нефти Минску. Стоит напомнить, что 1 февраля 2020 года госсекретарь посещал Беларусь, где встречался с президентом Александром Лукашенко. Помимо восстановления дипотношений на уровне послов стороны заключили ряд торговых сделок. В частности, Помпео обещал "удовлетворить потребности белорусской стороны в нефти на 100 процентов". Он также сообщил, что ситуация с правами человека и демократическими свободами в республике значительно улучшилась. А в Минске призвали американцев к более активному присутствию на территории Беларуси и сообщили Помпео о желании преодолеть все оставшиеся проблемы в отношениях с США.

Но готов ли теперь Белый дом вступиться за Беларусь, чтобы защитить ее от европейских санкций? Помпео говорит на эту тему расплывчато, призвав европейских коллег посмотреть, как будет развиваться ситуация в республике в ближайшем будущем. "Нам придется работать над этим", - отреагировал госсекретарь на вопросы о перспективах поставок нефти в Беларусь и возвращении туда американского посла. Но это опять же сигнал, адресованный не только противникам Лукашенко внутри Беларуси, но также Европе - не препятствовать американским экономическим интересам.

Отмечу, что Польша, куда Помпео прибывает в пятницу, теперь стала проявлять большую, чем прежде, сдержанность в отношении последовавших за белорусскими выборами событий. В четверг министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что "НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в Беларуси". Очевидно, что заявление - ответ тем европейским политикам, кто хотел бы втянуть блок в противостояние с Минском. Стоит добавить, что поставки американской нефти в порт Клайпеды осуществляются при участии польской компании. Ранее Беларусь решила закупать минимум 100 тысяч тонн нефти в месяц реверсом из Польши и построить трубопровод в Прибалтику для получения "черного золота" из-за рубежа. Во время поездки по Европе (в программе визита Помпео - посещение Чехии, Словении, Австрии и Польши. - Ред.) госсекретаря США в первую очередь интересовало, согласны ли европейцы отказаться от ранее заключенных с администрацией Лукашенко торговых контрактов, чтобы помочь белорусской оппозиции, или же Европа ограничится политическим давлением на Минск, персональными санкциями против белорусских чиновников, но не затронет при этом интересы своего бизнеса.

Ни белорусские оппозиционеры, ни литовские власти не посмеют и слова сказать против нефтяной поддержки Соединенными Штатами ненавистного им "минского режима"

Что же до радикальной белорусской оппозиции, то она при всей своей принципиальности вряд ли решится пикетировать клайпедский порт и танкер с американской нефтью. И уже тем более ни белорусские оппозиционеры, ни литовские власти не посмеют и слова сказать против нефтяной поддержки Соединенными Штатами ненавистного им "минского режима" в столь трудную для Беларуси минуту. Как говорится, бизнес, ничего личного против Помпео и Вашингтона.