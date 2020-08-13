Кокорин из-за травмы пропустит два матча "Спартака"

Дебют новичка московского "Спартака" Александра Кокорина откладывается на несколько туров. Полученное игроком повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось.

Как сообщает Sport24, проведенное МРТ выявило у Кокорина более серьезное повреждение икроножной мышцы, чем рассчитывали врачи клуба.

Сообщается, что экс-нападающий "Зенита" точно не поможет своей новой команде в предстоящих матчах чемпионата России против "Ахмата" и "Уфы". Также он пропустил игру первого тура против "Сочи".

29-летний Кокорин в статусе свободного агента подписал контракт с красно-белыми нынешним летом. Ранее он выступал за "Зенит", а концовку прошлого сезона провел в "Сочи" на правах аренды.