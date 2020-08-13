Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к нации, сообщило радио "Коммерсант FM" со ссылкой на его пресс-секретаря Наталью Эйсмонт. "Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу - пресс-секретарь Эйсмонт", - отмечается на страничке "Коммерсант FM" в Twitter​​​.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам от его имени, заявив, что глава государства услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, сообщает БЕЛТА. "Нам не нужна драка, не нужна война", - заявила Кочанова.