Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам от его имени, заявив, что президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, сообщает БЕЛТА.

По словам Кочановой, сейчас идет интенсивная работа в этом направлении и, по состоянию на вечер четверга, более тысячи человек были отпущены под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях. Кроме того, несовершеннолетние были переданы родителям под расписки.

Отметим, что вечером 13 августа глава белорусского МВД Юрий Караев, выступая в эфире телеканала ОНТ, извинился за травмы случайных людей, "попавших под раздачу" во время уличных акций в Беларуси. "Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - заявил министр внутренних дел.