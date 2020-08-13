Лукашенко примет участие в запуске БелАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен принять участие в запуске БелАЭС, который ориентировочно запланирован на конец года. Об этом 13 августа сообщила президентская пресс-служба.

"Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап - включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность", отметил Лукашенко, выступая на совещании по вопросам ТЭК Беларуси.

БелАЭС (проект ВВЭР-1200) возведена российской компанией "Атомстройэкспорт", входящей в "Росатом" в Гродненской области в районе города Островец. Физический запуск первого энергоблока произведен в начале августа. Подключение к энергосистеме Беларуси запланировано на 4-й квартал нынешнего года, а запуск второго блока - на май 2022 года.