МВД Беларуси принимает необходимые меры по обеспечению безопасности в РБ

Министерством внутренних дел Беларуси принимаются все необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране, сообщила официальный представитель этого ведомства Ольга Чемоданова. Данные меры осуществляются в пределах компетенции министерства.

Как сообщает БЕЛТА, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране задержаны около 700 человек, при этом беспорядки утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к сотрудникам органов правопорядка остается высоким. 103 сотрудника белорусских правоохранительных органов пострадали, из них 28 были доставлены с ранениями в больницы в результате противоправных действий граждан с 9 по 13 августа.

В Минске, по данным МВД страны, отмечались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах Малиновка и Серебрянка, по улице Сурганова, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.