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13.08.2020 10:24
Рубрика: Экономика

Оборот российских кинотеатров упал на 95 процентов

Текст: Екатерина Петрова

В период с 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров сократился до 5% от значений за аналогичный период прошлого года, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Две трети регионов сохраняют ограничения на работу кинотеатров

Расходы на покупку билетов за этот период в Москве снизились на 4,9%, в других регионах - на 5,4%. При этом все больше любителей смотреть фильмы на большом экране приобретают билеты онлайн. Такая тенденция характерна для регионов. Если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз по числу транзакций. При этом в Москве билеты зрители чаще всего покупают непосредственно в кинотеатрах.

После снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации кинотеатры в регионах начали открываться в июне-июле, в Москве они возобновили работу с 1 августа. В залах действуют ограничения по заполняемости, посетители должны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, отложен прокат фильмов, которые относятся к категории "кассовых". Еще часть фильмов россияне уже посмотрели в онлайн-кинотеатрах.

"Все это говорит о том, что кино будет восстанавливается дольше других сегментов развлечений. По нашей оценке, возвращение к показателям прошлого года в нынешних условиях возможно не раньше конца года, когда в прокат могут выйти традиционно популярные новогодние премьеры", - комментирует вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек.

Оборот российских кинотеатров упал на 95 процентов
Экономика Отрасли

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