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13.08.2020 16:17
Рубрика: Страхование

Оформить полис ОСАГО можно прямо в навигаторе

Текст: Владимир Баршев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Интересная функция появилась в Яндекс.Навигаторе. Теперь пользователь этого приложения может оформить полис ОСАГО прямо не выходя из машины.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В Яндекс.Навигатор интегрировали сервис прямого оформления ОСАГО от одного из участников рынка. Это позволяет моментально оформить полис онлайн. Прямо в приложении Яндекс.Навигатор пользователь может изучить все предложения страховых компаний и выбрать наиболее подходящее. Для этого достаточно указать в приложении госномер своего автомобиля, а онлайн-калькулятор сам заполнит все данные для расчета и сравнит более двадцати предложений страховых компаний.

После выбора тарифа и оплаты цифровой полис ОСАГО в течение нескольких минут придет на электронную почту водителя, а бумажный комплект документов доставит курьер в рамках указанного срока. Как и положено по закону, полис будет активен через 3 дня после оформления в приложении. В будущем для удобства пользователей приложение заранее напомнит о необходимости продлить полис push-уведомлением.