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13.08.2020 13:41
Рубрика: Общество

Подсчитано число погибших из-за фейков о коронавирусе в мире

Текст: Тимур Алимов

С начала вспышки нового коронавируса на онлайн-площадках было распространено как минимум 2,3 тысячи сообщений с ложными сведениями о COVID-19. Такие данные опубликовала международная группа ученых, исследовавшая инфодемию (распространение недостоверных новостей, слухов, информации о теориях заговора, подвергающих людей опасности, - прим. "РГ") на 25 языках в 87 странах мира.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Сопровождающее пандемию явление авторы работы назвали "чрезвычайно серьезной проблемой, усиливающей и без того критическую опасность заболевания".

- Популярный миф, что употребление большой дозы спиртосодержащих жидкостей может дезинфицировать организм и убить вирус, циркулировал в разных частях мира. После этой дезинформации около 800 человек скончались, 5867 были госпитализированы, а 60 полностью потеряли зрение после приема метанола в качестве лекарства от коронавируса, - пишут исследователи.

Самое большое количество смертей, связанных с фейками о коронавирусе, было зарегистрировано в Иране. В Турции скончались более трех десятков человек, последовавших советам по профилактике COVID-19 из соцсетей. В Катаре официально зарегистрированы два летальных исхода - двое мужчин умерли, выпив спиртовые дезинфицирующие средства для обработки поверхностей. В Индии 12 человек, включая пятерых детей, были доставлены в больницу после того, как приняли алкоголь, самостоятельно приготовленный из токсичных семян дурмана. Рецепт они узнали в социальной сети из видеоролика, где говорилось, что такой напиток повысит иммунитет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Авторы отмечают, что до сих пор на различных онлайн-платформах свободно распространяются многие из советов. Среди них, например, употребление отбеливателя, коровьего навоза, раствора серебра или распыление составов на основе хлора по всему телу.

- Дезинформация свободно распространяется. В этом и есть суть проблемы - инфодемия коронавируса общедоступна, что может иметь потенциально серьезные последствия как для отдельного человека, так и для целых сообществ. Зачастую фейки имеют приоритет над сведениями, основанными на фактах. Агентствам здравоохранения во всех странах необходимо тщательнее отслеживать недостоверные данные и своевременно их опровергать, - заключили авторы исследования.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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