Полный лаунж: Mercedes-Benz рассказал о салоне нового S-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизеры салона нового поколения флагманского семейства модели. S-Class полностью будет рассекречен в сентябре, а пока интерес к новинке немцы решили подогреть рассказом о новых функциях комфорта.

Новая архитектура салона и отделка призваны создать атмосферу в стиле лаунж. Немалую роль для этого отвели подсветке салона, которая простирается по всему периметру интерьера. Каждый блок, из которых образована система, имеет размер 16 мм и состоит из 250 светодиодов. Яркость была увеличена в десять раз, поэтому днём подсветка тоже будет видна.

Система научилась менять цвет при ещё большем количестве сценариев: при активации голосовом ассистента комплекса MBUX нового поколения, срабатывании системы помощи или безопасности, при изменении температуры в одной из частей салона.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Были модернизированы системы кондиционирования и очистки воздуха, а также ECC (Energizing Comfort Control).

ECC теперь можно активировать посредством голосовой команды: сообщаешь системе об усталости, и активируется соответствующий профиль настроек музыки, положения кресел с функцией массажа, температуры, ароматизации.

У заднего дивана и опциональных раздельных кресел появилось больше вариантов настроек положения и массажных режимов.

Напомним, в Сети уже публиковались фото нового Mercedes S-Class без камуфляжа, в том числе снимки интерьера автомобиля.