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Рубрика: В мире

Посол РФ: Венесуэла заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Власти Венесуэлы выразили желание использовать российскую вакцину от коронавируса для иммунизации своих граждан. Об этом сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Дипломат отметил, что в Боливарианской республике "тепло и по-братски" приветствовали заявление о регистрации российской вакцины от COVID-19, пишет ТАСС.

По словам Мелик-Багдасарова, говорить о конкретных сроках доставки в Венесуэлу препаратов для борьбы с коронавирусом, включая вакцину, пока преждевременно. Односторонние ограничительные меры, принятые США и рядом западных стран в отношении Каракаса, не позволяют законному правительству республики обеспечить граждан самым необходимым. "Счета попросту заблокированы", - напомнил глава дипломатической миссии.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

В мире Южная Америка Венесуэла Пандемия коронавируса COVID-19

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