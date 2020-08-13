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13.08.2020 23:26
Рубрика: Власть

Практические навыки тыловых и инженерных служб оценили на учениях в ЮВО

Текст: Юрий Гаврилов

Начальник Генштаба Валерий Герасимов оценил действия войск в на специальных учениях, которые сейчас проходят в Южном военном округе.

Фото: пресс-служба ЮВО
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны России, на полигонах Ростовской области он проинспектировал выполнение нормативов боевой подготовки инженерными подразделениями ЮВО. Им была поставлена задача оперативно оборудовать временные дороги и организовать паромную переправу для переброски колесной техники через Дон при помощи буксирно-моторных катеров БМК-460.

Также начальник Генштаба посмотрел, как работают подразделения радиационной, химической и биологической защиты при локализации очагов распространения вирусной инфекции. "Практические действия отрабатываются с учетом опыта, полученного при оказании помощи Италии и Сербии", - доложил Герасимову начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На полигоне "Молькино" в Краснодарском крае начальник Генштаба присутствовал на тренировке спецподразделений ЮВО. В частности, Герасимову показали, как медицинский отряд специального назначения эвакуирует условно раненых военнослужащих двумя способами: с помощью бронеавтомобилей и вертолетами.

"РГ" ранее сообщала, что в четверг начальник Генштаба прибыл с проверкой в Южный военный округ, на территории которого с 10 по 21 августа проходят специальные учения по обеспечению действий войск и сил, а также тренировки органов военной полиции.

На совещании с командованием округа Герасимов отметил, что в целом учебные мероприятия проходят организованно и с достаточной эффективностью. Они являются своего рода контрольным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020". Всего в специальных тренингах задействовано около 6 тысяч военнослужащих и около 750 единиц вооружения и техники.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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