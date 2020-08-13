Разработан порядок оборудования ж/д переездов камерами фиксации нарушений

Если на железнодорожном переезде в течение трех лет происходили аварии с жертвами, то там будут установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Установка этих комплексов будет согласовываться с Госавтоиснпекцией. Проекты соответствующих документов поддержала подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что, по данным министерства транспорта РФ, на сегодняшний день в России насчитывается 10,5 тысячи железнодорожных переездов. Из них камерами оборудовано чуть более двухсот.

- Между тем, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за нарушение правил движения через железнодорожные пути были наказаны 2,94 тысячи водителей. Из них 2,8 тысяч получили штраф, 144 человека были лишены прав, - отметил Владимир Груздев.

Он пояснил, что сейчас подготовлены проекты документов, которые прописывают порядок оборудования железнодорожных переездов камерами автоматической фиксации нарушений, регламент обслуживания таких камер и правила передачи информации о выявленных нарушениях в органы государственного контроля.

- Перечень железнодорожных переездов, которые планируется оснастить камерами автоматической фиксации, будет согласовываться с МВД. Обязательному оборудованию специальными техническими средствами фиксации нарушений подлежат переезды, на которых в течение трех последних лет случались ДТП с жертвами, - рассказал председатель Правления АЮР.

Допускается также установка камер на основании гражданско-правовых договоров между владельцем инфраструктуры и частными компаниями.

- О том, что на железнодорожном переезде установлена камера, водители будут предупреждаться специальными знаками, - сообщил Владимир Груздев.

Напомним, что сейчас до сих пор идут жаркие споры о том, надо ли предупреждать водителей о камерах. В проекте поправок в правила дорожного движения предполагается, что в населенных пунктах знаки, предупреждающие о камерах, ставиться не будут. Только на въезде в этот пункт.

В тоже время защитники прав автомобилистов настаивают на обязательном предупреждении о каждой камере. При этом ссылаются на поручение президента Владимира Путина о том, что камеры прятать нельзя и о них обязательно надо предупреждать. Спор еще не закончен.