Инвалиды смогут найти свободную парковку в мобильном приложении

Инвалиды или те, кто перевозит инвалидов или детей-инвалидов, могут парковаться в Москве на специальных парковочных местах. Теперь найти их станет гораздо проще - в приложении "Парковки Москвы" обозначены все парковки для инвалидов. Там же можно обжаловать и штрафы.

Благодаря новому сервису водителям с инвалидностью и их перевозчикам станет проще планировать поездки. Напомню, на каждой улице с платной парковкой не менее 10 процентов парковочных мест выделено для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. На интерактивной карте в приложении для них появился отдельный фильтр: он выделяет парковки с местами для людей с инвалидностью синим цветом, а остальные - серым. Оплатить при этом можно будет даже парковки в "серой зоне".

А в разделе "Штрафы и эвакуации" добавили кнопку "Обжаловать" - она будет активна вне зависимости от того, оплачен штраф или нет. "После нажатия на нее автомобилист попадет на сайт "Автокод" в раздел "Обращения в МАДИ и АМПП", где нужно заполнить все необходимые поля для создания заявки. Это сильно сэкономит время автовладельцам", - уверен заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Благодаря новому сервису водителям с инвалидностью и их перевозчикам станет проще планировать поездки

Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Но, чтобы воспользоваться парковочным местом, нужно, чтобы сведения об автомобиле были внесены в Федеральный реестр инвалидов, а в машине был специальный знак "Инвалид". Без него авто могут эвакуировать, выписав штраф за нелегальную парковку.