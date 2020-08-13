На Бусиновской развязке у трассы "Нева" снизили скоростной режим

На Бусиновской развязке, с которой водители могут попасть на МКАД, М-11 "Нева", Северо-восточную хорду и региональные дороги в районе Химок скоростной режим в ночное время снижен до 50 км в час. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

"С 22:00 вечера до 6:00 утра для проведения ремонтных работ до 17 октября водители смогут двигаться по 2 и 3 полосам из 4-5 полос. А также снижен скоростной режим до 50 километров в час", - говорится в сообщении.

Как пояснили в госкомпании, дорожникам предстоит заменить верхние слои асфальтобетона на более прочные и долговечные. Сейчас начались работы по снятию старого верхнего слоя дорожного полотна.

Пятиуровневая Бусиновская развязка - первая и единственная в России. Общая протяженность объекта со всеми 18 съездами составляет около 10 километров, отметили в "Автодоре".