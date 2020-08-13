Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.08.2020 15:57
Рубрика: Инфраструктура

На Бусиновской развязке у трассы "Нева" снизили скоростной режим

Текст: Евгений Гайва
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На Бусиновской развязке, с которой водители могут попасть на МКАД, М-11 "Нева", Северо-восточную хорду и региональные дороги в районе Химок скоростной режим в ночное время снижен до 50 км в час. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Стоян Васев/ТАСС
Петр Бирюков: Более 900 дорог отремонтируют в Москве в этом году

"С 22:00 вечера до 6:00 утра для проведения ремонтных работ до 17 октября водители смогут двигаться по 2 и 3 полосам из 4-5 полос. А также снижен скоростной режим до 50 километров в час", - говорится в сообщении.

Как пояснили в госкомпании, дорожникам предстоит заменить верхние слои асфальтобетона на более прочные и долговечные. Сейчас начались работы по снятию старого верхнего слоя дорожного полотна.

Пятиуровневая Бусиновская развязка - первая и единственная в России. Общая протяженность объекта со всеми 18 съездами составляет около 10 километров, отметили в "Автодоре".