От вызванных COVID-19 осложнений умер директор рыбинского завода "Вымпел"

Управляющий директор рыбинского судостроительного завода "Вымпел" Вадим Собко скончался на 50-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает группа компаний "Калашников", в которую входит рыбинское предприятие.

"Врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Вадим Собко возглавил "Вымпел" в марте 2020 года. До этого он работал на руководящих должностях на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе, Волгоградском судостроительном заводе, директором по производству судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и судоремонтного завода в Балтийске. До прихода в "Калашников" возглавлял Жатайскую судоверфь (г. Якутск).

Свои соболезнования семье, близким и всем, кто знал Вадима Собко, на своей странице в соцсети выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.