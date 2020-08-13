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Рубрика: Происшествия

Ударилась или ударили?

Следственный комитет разбирается, как получила травму эстрадная певица Валентина Легкоступова
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Главное следственное управление СК по Москве объявило о начале проверки "по факту госпитализации" исполнительницы одной из самых известных в России песен - "Ягода малина" - Валентины Легкоступовой.

Ее в тяжелом состоянии обнаружила дочь, приехавшая к матери потому, что та не отвечала на звонки.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном ведомстве, их сотрудники уже опросили мужа певицы, сына, соседей и родственников.

Саму Легкоступову тоже будут опрашивать, как только разрешат врачи.

Супруг певицы Юрий Фирсов травму Легкоступовой объяснил тем, что Валентина сама упала в ванной и ударилась головой.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Как стало известно со слов ее родных, певица совсем недавно вышла замуж . Ее супругом стал Юрий Фирсов, человек вроде бы известный как яхтсмен.

По словам ее дочери, молодожены последние недели злоупотребляли спиртным и в этом состоянии не общались с родными.

Увидев пьяных мать - с кровоподтеками на лице - и отчима, дочь решила отправить их в наркологическую клинику.

Вот из этой клиники, похоже, Фирсов на следующий день сбежал. А его 54-летняя супруга стала жаловаться на сильные головные боли. И в больницу попала уже в состоянии комы.

Родственники певицы рассказали, что врачи диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей была сделана трепанация черепа.

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