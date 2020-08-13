Ее в тяжелом состоянии обнаружила дочь, приехавшая к матери потому, что та не отвечала на звонки.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном ведомстве, их сотрудники уже опросили мужа певицы, сына, соседей и родственников.

Саму Легкоступову тоже будут опрашивать, как только разрешат врачи.

Супруг певицы Юрий Фирсов травму Легкоступовой объяснил тем, что Валентина сама упала в ванной и ударилась головой.

Как стало известно со слов ее родных, певица совсем недавно вышла замуж . Ее супругом стал Юрий Фирсов, человек вроде бы известный как яхтсмен.

По словам ее дочери, молодожены последние недели злоупотребляли спиртным и в этом состоянии не общались с родными.

Увидев пьяных мать - с кровоподтеками на лице - и отчима, дочь решила отправить их в наркологическую клинику.

Вот из этой клиники, похоже, Фирсов на следующий день сбежал. А его 54-летняя супруга стала жаловаться на сильные головные боли. И в больницу попала уже в состоянии комы.

Родственники певицы рассказали, что врачи диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей была сделана трепанация черепа.