Собянин: Программа реновации в Москве будет реализована в срок

Программа реновации старого жилфонда Москвы будет реализована в полном объеме и в обозначенный ранее срок, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы заходим в такую фазу, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован в полном объеме. По крайней мере, я в этом уверен", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее столичные власти определились со сроками переселения участников реновации. Переезд в новые дома пройдет в три этапа. Первый стартовал в этом году и продлится по 2024 год. Второй - с 2025 по 2028, а третий - с 2029 по 2032 годы.