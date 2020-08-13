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Текст:   Сергей Жуков 
17:04 13.08.2020

Собянин: Программа реновации в Москве будет реализована в срок

Программа реновации старого жилфонда Москвы будет реализована в полном объеме и в обозначенный ранее срок, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Реновация по примеру Москвы слишком затратна для других регионов

"Мы заходим в такую фазу, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован в полном объеме. По крайней мере, я в этом уверен", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее столичные власти определились со сроками переселения участников реновации. Переезд в новые дома пройдет в три этапа. Первый стартовал в этом году и продлится по 2024 год. Второй - с 2025 по 2028, а третий - с 2029 по 2032 годы.

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