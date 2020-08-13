Собянин: Учителям в Москве предложат привиться от коронавируса

При наличии необходимого объема препарата столичным учителям предложат привиться от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Учителя, конечно, должны защищаться, и, скорее всего, если у нас такая возможность будет - объемы вакцины будут - мы тоже предложим учителям, чтобы они провакцинировались от коронавируса, потому что контактов у них тоже будет очень много, и они тоже будут в зоне риска", - сказал Собянин.

Ранее мэр заявил, что учебный год начнется 1 сентября без парадных линеек.