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13.08.2020 14:16
Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал предпринимателя Бажанова по делу о мошенничестве

Текст: Иван Егоров

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и принял решение о заочном аресте предпринимателя Феликса Бажанова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, мера пресечения Бажанову избрана на два месяца с момента его задержания.

Мошенник украл с карты пенсионера свыше 1,3 миллиона рублей

Ранее следствие объявило предпринимателя в международный розыск.

Бажанов - бывший собственник банка "Мастер-Капитал", который в том числе выступал спонсором автогоночной команды "КАМАЗ-мастер". Банк России отозвал лицензию у "Мастер-Капитала" в феврале 2018 года. Регулятор тогда заявил об обнаруженном выводе активов банка на два миллиарда рублей путем кредитования сомнительных заемщиков.

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