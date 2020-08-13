Суд заочно арестовал предпринимателя Бажанова по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и принял решение о заочном аресте предпринимателя Феликса Бажанова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, мера пресечения Бажанову избрана на два месяца с момента его задержания.

Ранее следствие объявило предпринимателя в международный розыск.

Бажанов - бывший собственник банка "Мастер-Капитал", который в том числе выступал спонсором автогоночной команды "КАМАЗ-мастер". Банк России отозвал лицензию у "Мастер-Капитала" в феврале 2018 года. Регулятор тогда заявил об обнаруженном выводе активов банка на два миллиарда рублей путем кредитования сомнительных заемщиков.