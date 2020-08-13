Мишустин: Баимский ГОК даст рабочие места для жителей Чукотки

Строительство Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке положительно повлияет на развитие округа и позитивно повлияет на темпы решений федеральных задач, таких как увеличение грузооборота Северного морского пути и развитие арктической зоны в целом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания, посвящённого строительству Баимского ГОК​​​.

По словам Мишустина, все работы должны вестись с соблюдением обязательных природоохранных норм, защита здоровья людей должна быть в приоритете.

"Крайне важно, чтобы любое строительство, особенно такое масштабное, шло с применением всех обязательных природоохранных норм, а также с соблюдением всех требований по защите жизни и здоровья людей", - передает слова Мишустина РИА Новости​​​.

Премьер-министр отметил, что ввод Баимского ГОК обеспечит 3,5 тысячи рабочих мест, ежегодный объем производства меди в России вырастет на 15-20%, а молибдена - почти на 80%. Из за непростых климатических условий планируется широкое применение современных технологических решений, строительство будет вестись в том числе и с помощью беспилотных самосвалов, производственные процессы будут максимально автоматизированы. В случае успеха подобные технологии будут применяться и при разработке других месторождений в сложных климатических условиях.

В настоящее время глава кабмина находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку.