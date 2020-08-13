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13.08.2020 06:10
Рубрика: Власть

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Текст: Владимир Кузьмин (Анадырь)

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита на Чукотку ознакомился с частным производством свежих овощей в защищенном грунте и пообещал поддержку подобным проектам, имеющим особое значение для территорий с затрудненным земледелием.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Построенный в 2017 году, тепличный комплекс производит ежегодно восемь тонн овощей и зелени, которые продаются здесь намного дешевле, чем завозные. Сейчас идет строительство второго комплекса, который позволит увеличить производство только огурцов до 27 тонн в год.

Глава правительства попробовал зелень с грядки и угостил базиликом министра финансов Антона Силуанова. "Это нужно развивать и думать о том, чтобы это масштабировать", - поддержал Мишустин планы предпринимателей. Компании, по его словам, нужно помочь, в том числе частичным субсидированием процентной ставки по кредитам, а также, возможно, частью расходов на капитальные затраты. "Мы не оставим эту ситуацию, я обещаю", - сказал он.

"Сто процентов - овощи должны быть местные. Этот проект - якорь, и мы его двигаем", - решил он. Через год, заявил премьер, на предприятие приедет делегация и проверит, как проект развивается.

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