Краевой шахматный клуб (КШК) площадью более 500 квадратных метров открыли в марте 2013 года по инициативе местной федерации во главе с президентом Артемом Поломошновым, которую поддержали региональные власти - они помогли с помещением. В полуразрушенном здании на улице Гоголя, 42 (до революции там были овчинно-меховая фабрика и склады купца Полякова) за пять миллионов рублей сделали основательный ремонт, установили современный инвентарь и стали проводить соревнования сибирского и всероссийского уровней. Тут же занимались ведущие шахматисты, входящие в юношескую сборную края. В Федерации шахмат России алтайский КШК считался одним из лучших.

Идиллия закончилась в ноябре 2019 года после неожиданной ревизии конструкций здания, находящегося в региональной собственности. Проверку инициировало краевое государственное учреждение по содержанию административных зданий. Она показала, что здание в аварийном состоянии и его надо сносить. Экспертам не понравилось, что дом стоит без фундамента (хотя в начале ХХ века так было с большинством построек, и это нисколько не мешало). Клубу, относящемуся к структуре регионального минспорта, предложили съехать до 31 марта 2020 года. Куда - не сказали. Пока процесс переселения в "замороженном" состоянии из-за коронавирусных ограничений. Но если их в скором времени снимут, в сентябре шахматисты окажутся на улице.

Краевая федерация обращалась во многие инстанции и везде получала стандартный ответ: "Свободных помещений в государственной собственности Алтайского края в настоящий момент нет". Об этом, в частности, говорилось в письмах вице-губернатора Дениса Губина, курирующего спорт, и краевого управления по имуществу. Ничего не изменило и письмо президента Федерации шахмат России Андрея Филатова. Терпение руководства краевой федерации лопнуло, когда на онлайн-конференции региональный министр спорта Алексей Перфильев заявил: "Никаких рисков я здесь не вижу. Мы стараемся подыскать помещение. Надеемся, что инициативу в этом вопросе проявит и федерация".

- Получается, общественная организация должна искать помещение для бюджетного учреждения? Где логика? Министр, обидевшись, видимо, на то, что мы наконец-то вынесли проблему в публичную плоскость, написал мне, что прекращает общение с федерацией напрямую. А вчера передал через директора краевой шахматной школы, чтобы мы шли в министерство финансов и просили деньги на коммерческую аренду помещения. Но как мы, общественники, можем поднимать такую тему в минфине? - недоумевал в разговоре с корреспондентом "РГ" Артем Поломошнов.

Федерация искала варианты для переезда. После обращения Поломошнова мэрия Барнаула предложила шахматистам помещение по адресу улица Толстого, 1, где до революции располагалась... городская тюрьма. Здание оказалось в крайне запущенном состоянии, а в правительстве края сказали, что денег на ремонт нет. Но и коммерческая аренда грозит влететь в копеечку - за офис на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Партизанской собственник просит четыре миллиона рублей в год.

Что касается запланированного сноса здания на Гоголя, 42, то местные историки считают его важной для Барнаула постройкой. По данным кандидата исторических наук Аркадия Контева, в 1997 году крайсовет народных депутатов включил здание в список объектов культурного наследия краевого значения. Правда, через десять лет региональные власти отменили постановление, но исключить исторический памятник даже из краевого списка охраняемых объектов простой отменой постановления нельзя. Это возможно только после специальной госэкспертизы с привлечением профессиональных историков и с согласия правительства РФ. Контев, как член совета по охране культурного наследия края, подготовил обращение в Алтайохранкультуру, которое, считает Аркадий Васильевич, обязано вмешаться в "мутную историю".

Другая ситуация - в Белокурихе, где долгострой тянется с 2013 года. Тогда было снесено старое здание спортивной школы олимпийского резерва "Горные лыжи". Чтобы переодеваться на тренировки, хранить спортинвентарь и сушить ботинки, детей временно переселили в подвальное помещение туркомплекса "Благодать". Вес-ной выяснилось, что в подвале регулярно появляется грунтовая вода, из-за чего помещение пропитано сыростью и затхлостью. И лестница в подвал крутая, запросто можно "загреметь".

- Среди тех, кто занимается в таких ненормальных условиях, - мастера спорта и кандидаты в мастера, члены сборной России по разным возрастам, много перворазрядников. Мы хотим, чтобы наши ребятишки тренировались в достойном помещении. Почему у нас детский спорт ни во что не ставят? - удивляется член родительского комитета спортшколы Алексей Кузнецов.

Его сыну Захару четырнадцать лет. Горными лыжами он занимается с шестилетнего возраста и, как многие другие дети, не может понять, почему так долго нельзя попасть в новое красивое здание школы. Сдать его в эксплуатацию обещали в 2019 году, но уже второе лето к завершающему этапу работ никто не приступает. При этом есть стены и крыша, подведены электроснабжение и канализация. Осталось устранить недочеты с утеплением крыши, подключить газ и воду, благоустроить территорию.

Кто же виноват в долгострое? Руководство школы, говорит Алексей Николаевич, ссылается на пассивность краевого министерства спорта, которое является заказчиком, и на проблемы с возведением газовой котельной. Ирония судьбы: изначально ее строительство не планировалось - на котельной настоял предыдущий алтайский губернатор, пожелавший, чтобы все было не хуже, чем в Европе. Теперь же выясняется, что в ближайших планах краевого строительного ведомства газовой котельной в белокурихинской спортшколе не значится.

Вопрос "почему?" - опять же к заказчику. Тем временем здание и его внутренняя отделка ветшают, закупленное оборудование морально стареет, а юные дарования ютятся в сыром подвале и стоящем поблизости вагончике.

Тем временем

История с инвентарем спортивных городков, которые в сельских районах устанавливают по программе "Спорт - норма жизни", также получила продолжение. Как выяснилось, в Ребрихе на теннисном всепогодном столе стоимостью 134 тысячи рублей играть невозможно из-за металлической сетки - шарики, попадая в ее края, лопаются. За день набирается ведро деформированных шариков. Сельские умельцы пытаются обтянуть сетки резиной и заодно хотят узнать, кому пришла в голову идея, что в январе в Сибири можно играть в теннис на улице.