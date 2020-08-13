Аномальная жара обострила проблему загрязнения воздуха в Омске. В региональный центр экологического мониторинга поступают тысячи жалоб горожан на вредные выбросы. А поймать нарушителей, многие из которых ведут деятельность в "серой" зоне, не удается.

На прошлой неделе на удушливый запах сероводорода жаловались не только жители поселка Нефтяников, но и Левобережья, Московки, Чкаловского поселка, микрорайона Серебряный Берег, проспекта Маркса, Иртышской набережной. Передвижная экологическая лаборатория, перемещаясь из одного конца мегаполиса в другой, зафиксировала превышение допустимых норм в полтора-три раза.

Судя по всему, выбросы рассеивались с большой высоты, поэтому и накрыли почти весь город, отмечают в региональном минприроды. Предполагаемый источник - объект федерального экологического надзора. Информация направлена в Роспотребнадзор, Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру. К проверке подключились специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу.

Министерство совместно с областным управлением Росприроднадзора уже назначило встречу с руководителями крупных предприятий, на которой промышленников будут убеждать в необходимости снизить выбросы вредных веществ, содержащие сероводород, хотя бы на десять-пятнадцать процентов. Вот только подействуют ли уговоры?

Причин загрязнения воздуха в Омске несколько, в том числе и неблагоприятные метеоусловия - безветрие. С апреля по июль дней, когда синоптики наблюдали полный штиль, оказалось вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате город то и дело накрывает ядовитый смог.

Чтобы облегчить ситуацию, омские власти впервые настоятельно рекомендовали промышленным предприятиям снизить объемы вредного производства и, соответственно, выбросы. Однако фабрики и заводы сплошь и рядом нарушают "джентльменское" соглашение. Трубы продолжают дымить, отравляя жизнь горожан.

В июле этого года в Советском округе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола. Жители Октябрьского округа жаловались на резкий запах жженой резины. Троекратное превышение нормы этилбензола отмечено в Ленинском округе.

- Запах был такой, что пришлось закрывать все окна, - пожаловалась жительница дома на улице Моторной, 11. - У отца разболелась голова, у мамы упало давление. У соседей маленький ребенок проплакал всю ночь.

В конце июля в районе Северо-западного промышленного узла выявлено четырнадцатикратное превышение норм выброса сероводорода. Правоохранительные органы начали проверку на территории городского водоканала.

- Мы занимаемся только подачей чистой воды и очисткой городских стоков. Никаких химических производств у нас нет. Поэтому мы априори не можем быть источником повышенных выбросов, - заявил руководитель предприятия Сергей Шелест.

На территории очистных сооружений труб, действительно, нет. Однако их полно на участках прилегающих заводов и заводиков - найти истинного нарушителя экспертам будет непросто.

В этом году в Омске расширят сеть мониторинга качества атмосферного воздуха. Осенью в микрорайоне Московка установят пост экологического контроля. Он станет двенадцатым по счету. С шести до десяти постов расширит зону наблюдения Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Четыре дополнительные точки экомониторинга добавит Роспотребнадзор.

В Омске появится также мобильная эколаборатория, которую приобретет для города Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Давайте будем объективными: зачастую сильнейшими загрязнителями являются неучтенные, скрытые источники в так называемых "серых" зонах. Необходимо продолжить работу по их выявлению и постановке на учет. Мало найти, нужно еще и обезвредить. Еще свежа в памяти прошлогодняя ситуация с предприятием "Химпром". Пришлось штурмовать здание, чтобы остановить работу организации, открыто загрязняющей воздух. Под надзор регионального минприроды попадают предприятия, производящие только 15 процентов всех выбросов. Остальные - в компетенции федерального надзорного органа.