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13.08.2020 12:59
Рубрика: Происшествия

Томича впервые в России будут судить за статус "вора в законе"

Текст: Наталья Граф

В Томске завершено расследование первого в стране уголовного дела в отношении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

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В ближайшее время в Томском областном суде начнется процесс в отношении Николая Кузьмичева, известного в криминальной среде как Коля Томский. Кузьмичев был задержан весной 2019 года по новой статье 210.1 в Уголовном кодексе РФ - "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

- По версии следствия, обвиняемый более семи лет, с 2013 года по настоящее время, занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых "воров в законе", - сообщает прокуратура Томской области.

Силовики утверждают, что обвиняемый обладает непререкаемым авторитетом в преступной среде и воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью. По сведениям полиции, "вор в законе" осуществлял свои полномочия в соответствии с указанным статусом по управлению криминальной средой не только в Томской области, но также в Кузбассе и Российской Федерации в целом.

Кузьмичева задерживали бойцы отрядов специального назначения на территории частного домовладения. При задержании он не оказывал сопротивления и отрицал свою принадлежность к криминальному миру. При обысках оперативники изъять документы и цифровые носители с доказательствами, необходимыми для расследования.

Преступному авторитету грозит о 8 до 15 лет лишения свободы. Известно, что ранее томский "вор в законе" не был судим.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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