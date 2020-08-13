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13.08.2020 09:50
Рубрика: Происшествия

В Омске перевернулась "скорая" с беременной

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омская госавтоинспекция начала проверку по факту ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи.

ДТП произошло сегодня в шестом часу утра на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля скорой помощи допустил столкновение с автомобилем Opel Corsa. В результате "неотложка" опрокинулась на правую сторону.

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В автомобиле "скорой" находилась восемнадцатилетняя беременная, которую везли из поселка Горьковское в роддом.

- Очевидец происшествия, 29-летний омич, посадил девушку в свой автомобиль, так как ее требовалось срочно доставить в медучреждение, - сообщает УМВД России по Омской области.

У беременной диагностированы политравмы.

- Ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для ребенка нет, - сообщает минздрав Омской области.

В результате ДТП также пострадали акушерка "скорой" и сопровождающий пациента медик, они госпитализированы. Отмечается, что "скорая" ехала в роддом с включенными проблесковыми маячками.

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