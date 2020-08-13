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13.08.2020 14:23
Рубрика: Общество

Мариинский театр перенес пять балетных спектаклей из-за COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Пять балетных спектаклей, которые должны были пройти до 16 августа на сцене Мариинского театра, перенесены на другие даты.

Речь идет о четырех балетах "Жизель", которые должны были быть показаны на сцене театра 13, 14 и 16 августа, а также о спектакле "Времена года", его театралы рассчитывали увидеть 15 августа.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Как сообщает администрация театра, все купленные билеты, действительны. Оперные спектакли и запланированные концерты пройдут в заявленные даты.

Так, 15 августа в Мариинском театре будут давать "Иоланту" Чайковского, 16 августа - "Риголетто" Верди.

В театре отмечают, что в связи с профилактическими мероприятиями репетиционное время балетной труппы было сокращено.

В то же время, несколько дней назад стало известно, что ряд артистов Мариинки отправились на самоизоляцию, отменены некоторые репетиции и занятия, а не занятых в спектаклях артистов просят не приходить на работу.

ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Валерия Гергиева сообщает, что среди артистов балета подтверждено 2-3 случая коронавирусной инфекции. Также информагентство уточняет, что несколько артистов в связи с резким ухудшением самочувствия прошли внеплановое тестирование на COVID-19 и в ожидании результатов находятся дома на самоизоляции.

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