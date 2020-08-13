В Петербурге Дворцовый мост разведут под песни Виктора Цоя

В Петербурге в ночь на 15 августа Дворцовый мост впервые в этом году разведут под музыку. Прозвучат песни Виктора Цоя в исполнении симфонического оркестра, сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-издательский центр "Петроцентр", оператора шоу "Поющие мосты".

15 августа исполняется 30 лет с момента трагической гибели Виктора Цоя. Акция пройдет в память о музыканте.

Прозвучат две знаковые композиции группы "Кино". Акция стартует в 00.45, а когда пролет Дворцового моста будет разведен, на нем появится проекция портрета Виктора Цоя.

Напомним, несколько дней назад в Петербурге открылась выставка живописных работ и личных вещей лидера группы "Кино", также в ближайшие дни о Викторе Цое выйдет историко-фантастический роман.