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13.08.2020 19:06
Рубрика: Происшествия

В Петербурге замглавы Колпино арестовали за взятку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге до 11 октября арестован заместитель главы администрации Колпинского района Алексей Жуков, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Чиновника задержали накануне при получении 446 тысяч рублей. В Следственном комитете Петербурга полагают, что деньги получены от бизнесмена за общее покровительство, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по госконтрактам.

На судебном заседании Жуков заявил, что не признает предъявленных ему обвинений. Показаний замглавы администрации не дает.

Адвокаты чиновника просили избрать своему подзащитному меру пресечения, которая не была бы связана с лишением свободы, например, домашний арест. Тем не менее, Колпинский районный суд принял решение заключить Жукова под стражу.

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