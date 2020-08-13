В Челябинской области расширили возможности материнского капитала

Депутаты ЗСО Челябинской области в третьем чтении приняли поправки в закон о поддержке многодетных семей, одобрив предложения о возможности направления регионального маткапитала на покупку дач и земельных участков, сообщили в четверг в правительстве региона.

Право на региональный материнский капитал на Южном Урале семьи получают с момента рождения третьего ребенка, если их среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума - 22 166 рублей. Размер господдержки по инициативе главы региона еще в январе был увеличен с 63 до 100 тысяч рублей. А сейчас законодатели расширили возможности ее использования.

Если раньше средства разрешено было тратить на социальную адаптацию детей-инвалидов, образование, медицинские услуги, погашение кредитов на жилье, а также ремонт и самостоятельное строительство, включая подключение постройки к газо- и водоснабжению. То теперь семьям предложили потратить деньги на покупку дач, садовых и огородных наделов.

- Мы единогласно поддержали инициативу губернатора. Эта мера поддержки очень востребована. Только в прошлом году за маткапиталом обратились 830 южноуральских семей, - прокомментировал решение ЗСО председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев.

Кстати, по данным минсоца региона, после увеличения размера материнского капитала в начале этого года за ним обратились еще более тысячи многодетных семей.