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13.08.2020 18:45
Рубрика: Общество

"Корона" от короны

Испытывается вторая вакцина от СOVID-19
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Роспотребнадзор намерен в октябре подать документы на регистрацию собственной вакцины от коронавирусной инфекции, а уже в ноябре запустить ее производство. Об этом "РГ" рассказали в ведомстве.

"ЭпиВакКорона" - такое название получила вакцина на основе пептидных антигенов, разработанная в новосибирском научном центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она может стать вторым официально зарегистрированным в России иммунным препаратом от COVID-19. В России уже зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название "Спутник V".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Вакциной "Вектора" уже привиты 14 добровольцев. Все они чувствуют себя хорошо. За ними будут наблюдать пять дней. Если все пройдет хорошо, то им проведут повторную вакцинацию. Также начнется первая вакцинация добровольцев второго этапа клинического исследования. На втором этапе, плацебо-контролируемом, будут привиты две группы добровольцев - всего 86 человек. Первая группа будет двукратно иммунизирована вакциной "ЭпиВакКорона" с интервалом в 21 день. Вторая группа получит плацебо (пустышку).

"ЭпиВакКорона" создана на основе химически синтезированных пептидных антигенов белков вируса SARS-CoV-2 и других компонентов. Она не содержит живых ослабленных вирусов или генетического материала коронавируса. Вирусные векторы, попадая в клетку, обеспечивают синтез защитного антигена - белка S короновируса (SARS-CoV-2). В ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного антительного и клеточного иммунитета.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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