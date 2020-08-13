Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, будет эффективна от коронавирусной инфекции в течении двух лет. Об этом сообщил глава НИИ Александр Гинцбург.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", - подчеркнул Гинцбург в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Разработка заняла 5 месяцев.