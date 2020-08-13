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13.08.2020 19:39
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела бывшего министра Абызова

Текст: Наталья Козлова
Только к концу рабочего дня Следственный комитет заявил об окончании резонансного уголовного дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников.

Двенадцати фигурантам предъявлено окончательное обвинение в тяжких преступлениях: "создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности".

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Версия Следственного комитета, которую он будет доказывать в суде, звучит так: с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких оффшорных фирм, вместе со знакомыми - Николаем Степановым и Максимом Русаковым - создал и возглавил преступное сообщество.

Вменяется ему очень много. В 2014 году Абызов с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональной электрический сети". СК заявил, что они "поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании "СИБЭКО" в рамках функционирования единой энергетической системы России".

Все эти миллиарды "в полном объеме" были выведены из России и оказались в банках Кипра. Потом деньги были конвертированы в доллары США "для придания правомерного вида их владению".

Факт легализации Абызовым и другими обвиняемыми денег СК удалось установить благодаря взаимодействию с Росфинмониторингом и при содействии компетентных органов Кипра.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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Кроме того, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. А сведения о своем имуществе в нарушение антикоррупционного законодательства Абызов скрыл. Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал "в качестве коммерческого подкупа" 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам компании Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Эти менеджеры скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера.

Всего соучастников у Абызова 15 человек. Четверо из фигурантов - Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян - в международном розыске. Их дела выделены в отдельное производство.

Следствие арестовало счета компаний, подконтрольных экс-министру. Еще арестованы акции РЭС, которыми Абызов продолжает владеть через офшоры. Стоимость арестованного имущества в общей сложности составляет больше 32 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура РФ обратилось в суд с иском о взыскании с Абызова и обращении в доход государства эти миллиарды.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова Борьба с коррупцией

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