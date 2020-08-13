По версии следствия, Абызов - создатель организованного преступного сообщества, которое не только выводило деньги за границу, но и занималось хищениями на миллиарды рублей. Следствие доказывает, что Михаил Абызов владел несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками обманул акционеров СИБЭКО и "Региональные электрические сети". Обе компании в Новосибирской области и Алтайском крае занимались производством и передачей электроэнергии. СК заявил, что подозреваемые "поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании "СИБЭКО" в рамках функционирования единой энергетической системы России.

В этом уголовном деле двенадцать фигурантов. Почти все под стражей, но ни один из них пока вины не признал. Учитывая, что в этом деле больше четырёхсот томов, и всем фигурантам придётся их изучить, то в нынешнем году это резонансное уголовное дело вряд ли доберётся до суда. В начале сентября суд приступит к рассмотрению иска заместителя Генерального прокурора о взыскании с Абызова в доход государства нереальной для обывателя суммы- 32 миллиардов рублей.