Средние розничные цены на бензин в России выросли на 2 копейки

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 3 по 10 августа выросли на 2 копейки до 45,66 рубля за литр, а на дизельное топливо снизились на 1 копейку - до 48,04 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 выросла на 2 копейки - до 43,10 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 3 копейки - до 46,86 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 6 копеек - 52,79 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в семи центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Курске - на 0,3%. Подорожал бензин в 33 центрах субъектов РФ. Сильнее всего во Владивостоке - на 0,9% и Назрани - на 0,8%.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,9% (рост за неделю на 0,1%), бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,2% (рост за неделю на 0,1%), а бензин АИ-98 - на 1,4% (рост за неделю 0,1%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,5% (рост за неделю 0%).

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина упало на 3,2%, а выпуск дизельного топлива увеличился на 0,6%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3 и 1,2%, соответственно.

Зафиксированный в июне - начале июля быстрый рост розничных цен на автомобильное топливо снизился до минимальных значений весны этого года.

К 10 августа также снизились оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Оптовая стоимость бензина АИ-92 за неделю снизилась на 3 процента - до 49,52 рублей за тонну, а дизельного топлива на 3,7 процента до 43,81 рублей за тонну. Стоимость марки АИ-95 в европейской части России в опте упала на 6,2% - до 50,36 тыс. руб. за тонну. В Санкт-Петербурге топливо подешевело на 6,5% - до 53,8 тыс. руб. за тонну, в Москве - до 52,34 тыс. руб. за тонну.