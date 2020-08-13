Урожай пшеницы в России в 2020 году станет одним из крупнейших в истории

Ведомство повысило для России оценку по сбору пшеницы лишь на 1,5 млн тонн (с 76,5 млн тонн в июле до 78млн тонн, без учета Крыма) против ожидавшихся экспертами минимум 3 млн тонн. На те же 1,5 млн тонн увеличена и оценка экспорта - до 37,5 млн тонн.

В целом прогноз по мировому производству пшеницы в сезоне 20/21 снижен почти на 3,5 млн тонн. Наибольшее сокращение урожая USDA прогнозирует для ЕС (минус 4 млн тонн).

В течение последних нескольких недель российские эксперты также повышали прогнозы по урожаю зерновых. По оценке гендиректора аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, в этом сезоне Россия может собрать 127,5 млн тонн зерновых - это второй результат после рекорда в 135,5 млн тонн в 2017 году. В том числе урожай пшеницы может составить 81 млн тонн, без учета Крыма - почти 80,4 млн тонн. В рекордном 2017 году в России собрали 86 млн тонн пшеницы.

"Минсельхоз США явно недооценивает наш урожай. Проблемы двух регионов юга России и четырех в Сибири и на Урале компенсируются рекордами Центра и Волги. В Центре урожайность выше рекордного 2017 года на 6 процентов, а в Поволжье выросла до уровня 2017 года. При этом надо учитывать, что в этом году под пшеницу задействована рекордная с 1982 года площадь. По данным Росстата, в 2020 году под пшеницу отдано 29,4 млн га (на 1,3 млн га больше, чем в 2019 году)", - подсчитывает Павенский.

По данным российского минсельхоза, на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с 48 процентов площади, и это больше, чем на ту же дату в прошлом году. Пшеница убрана более чем с половины площади. Ее урожайность превышает показатели прошлого года. Минсельхоз России рассчитывает, что уборка пройдет штатно и прогнозы по урожаю будут выполнены, говорил в начале августа министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Пока ведомство не меняло свою оценку по урожаю зерновых - 122,5 млн тонн.