В испанском регионе Галисия запретили курить на улице

В Галисии, регионе северо-западе Испании, с 13 августа запрещено курить на улице или на террасах кафе и ресторанов, если поблизости находятся другие люди. Как передает ABC, это ограничение стало еще одной мерой в борьбе с распространением коронавируса.

Дело в том, что курить обычные или электронные сигареты можно, только сняв маску. А ее использование является обязательным в любом общественном месте, где невозможно соблюсти безопасную дистанцию в два метра. Соответственно, чтобы подымить в свое удовольствие, надо найти уединенное место. Оживленные улицы и террасы ресторанов, естественно, таковыми не являются.

К тому же, по словам главы региона Альберто Нуньеса Фейхоо, табачный дым является "фактором передачи" вируса. "Когда вы находитесь на улице и ходите среди людей, не соблюдая дистанцию, логично не курить", - отметил он.

Данная мера получила одобрение комитета экспертов по вопросам здравоохранения при правительстве Галисии и уже оформлена в виде указа, опубликованного в официальном вестнике региона.

Ранее в Галисии создали реестр путешественников, побывавших в странах и регионах с повышенным риском заражения коронавирусом. Прибывающие в Галисию должны в обязательном порядке предоставить свои контактные данные властям. Если кто-то этого не сделает, а от него затем заразятся другие люди, то такому гражданину грозит штраф в размере до 600 тысяч евро.

В настоящее время в регионе также запрещена ночная жизнь, разрешено собираться в группы не более десяти человек, магазины и отели могут принимать лишь половину клиентов от своей максимальной вместимости.