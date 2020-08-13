В Минске ОМОН задержал изготовителей коктейля Молотова

Белорусские правоохранители задержали в Минске двух молодых людей, который занимались изготовлением коктейлей Молотова. Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, передает агентство БЕЛТА.

Возраст злоумышленников - 18-19 лет. Их имена не раскрываются. Известно лишь, что один из них безработный, другой занят где-то на стройке. Парней взяли с поличным рядом с автозаправкой - в руках у них были канистра, полная бензина, и бутылка масла. Молодые люди собирались наполнить пустые тары зажигательной смесью, но были задержаны и доставлены в милицейский участок.

Юные минчане признались, что вычитали рецепт коктейля Молотова в соцсетях и хотели сделать "запасы" для участия в уличных боях с силовиками. Возбуждено уголовное дело.