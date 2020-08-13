В Великобритании изменили методику подсчета смертей от COVID-19

Власти Великобритании пересмотрели методику подсчета смертельных случаев от коронавируса в зависимости от срока проведенного теста. Теперь COVID-19 будет считаться причиной смерти, если человек скончался в течение 28 дней с момента выявления заболевания лабораторным методом.

Такую информацию распространила Служба общественного здравоохранения страны, пишет РИА Новости. По мнению специалистов, новая методика позволит получить более точные данные о непосредственном воздействии недавней эпидемической активности. Отмечается, что методология была проверена независимыми учеными.

Согласно новой методике расчета, по состоянию на 12 августа число умерших пациентов с положительным тестом на COVID-19 составило 41 329 человек. До пересмотра в Великобритании по состоянию на 16 июля было зарегистрировано более 45 тысяч летальных исходов.

Ранее в Великобритании решили повременить с очередным этапом ослабления карантина из-за роста количества случаев инфицирования. Об этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон. По словам главы кабинета, катки, боулинги, казино будут по-прежнему закрыты по меньшей мере до середины августа.