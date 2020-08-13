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13.08.2020 09:04
Рубрика: Видео

Видео: после аварии мотоциклистка упала в незакрытый колодец

Текст: Вадим Давыденко

Что такое настоящее невезение, хорошо знает 27-летняя бразильянка Маяра душ Сантуш из городка Парагоминас (штат Пара на севере страны). Пустяковое ДТП на пустом перекрестке привело ее к падению в незакрытый колодец ливневой канализации. Головой вниз на двухметровую глубину. При падении девушка травмировала позвоночник и теперь ей предстоит операция.

Фото: https://www.vecernji.hr/
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Судя по видео, виноват в аварии водитель красного седана, делавший левый поворот и не уступивший дорогу ехавшей прямо мотоциклистке. Касание транспортных средств было нефатальным и при падении с байка Маяра упала сравнительно удачно - набок, обдирая локти и колени об асфальт. Но на ее беду, беспечные бразильские коммунальщики оставили открытым люк ливневки, в которую невезучая девушка в итоге упала.

Падение произошло уже без шлема (видно, что он валяется на дороге), поэтому и имело столь серьезные для Маяры последствия. Тело потерявшей сознание девушки достал из люка самый ловкий и расторопный из проходивших мимо зевак. Остальные, как и положено при любой беде, растерянно обсуждали произошедшее и делали селфи.

Виновник ДТП, как сообщают местные СМИ, сумел улизнуть, пользуясь всеобщей растерянностью, и был задержан полицией лишь несколько часов спустя. Следы аварии на его капоте были красноречивее тысячи слов.

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