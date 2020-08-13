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Рубрика: В мире

Власти Ливана оценили ущерб от взрыва в порту Бейрута в 15 млрд долларов

Ущерб от мощного взрыва, произошедшего четвертого августа в порту Бейрута, превышает 15 миллиардов долларов. Такие данные озвучил президент Ливана Мишель Аун в телефонном разговоре с королем Испании Филиппом VI.

Фото: AFP/JOSEPH EID
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По данным пресс-службы ливанского президента, это предварительные оценки, пишет ТАСС. Страховые компании пока оценивают убытки от взрыва в порту Бейрута в три миллиарда долларов. Губернатор Бейрута Марон Аббуд ранее заявлял, что на реконструкцию разрушенного города потребуется от 12 до 15 миллиардов долларов.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало возгорание во время сварочных работ свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Управление внутренней безопасности Ливана уточнило, что в результате ЧП разрушены почти четыре тысячи зданий Бейрута. Без крова остались 300 тысяч горожан. Взрыв унес жизни 171 человека, пострадали около шести тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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