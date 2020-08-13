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Вышел трейлер немецкой супергеройской трагикомедии "Уроды"

Новости
    13.08.2020, 15:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Netflix показал трейлер супергеройской комедийной драмы "Уроды - ты одна из нас" (Freaks - You're One of Us), ролик доступен на YouTube-канале сервиса.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре истории - повариха, обладающая суперспособностями - сверсилой, в частности. Женщина полагает данное проявление уродством, с которым годами боролись медикаментозно. До момента, как узнала, что не одна такая. После чего новоявленные супергерои планируют разобраться, что тут, собственно, происходит. И как им с данными способностями быть. При этом некоторые склоняются к мысли, что являются новой ступенью эволюции.

В ролях: Корнелия Грёшель ("Планета Оттакринг", "Королева ночи"), Тим Оливер ("Эксперимент 2: Волна"), Вотан Вильке Мёринг ("Операция "Валькирия"").

В комментариях пользователи уже проводят параллели с "Пацанами" Amazon.

Релиз - 2 сентября.

Трейлер с русскими субтитрами:

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