Вышел трейлер немецкой супергеройской трагикомедии "Уроды"

Netflix показал трейлер супергеройской комедийной драмы "Уроды - ты одна из нас" (Freaks - You're One of Us), ролик доступен на YouTube-канале сервиса.

В центре истории - повариха, обладающая суперспособностями - сверсилой, в частности. Женщина полагает данное проявление уродством, с которым годами боролись медикаментозно. До момента, как узнала, что не одна такая. После чего новоявленные супергерои планируют разобраться, что тут, собственно, происходит. И как им с данными способностями быть. При этом некоторые склоняются к мысли, что являются новой ступенью эволюции.

В ролях: Корнелия Грёшель ("Планета Оттакринг", "Королева ночи"), Тим Оливер ("Эксперимент 2: Волна"), Вотан Вильке Мёринг ("Операция "Валькирия"").

В комментариях пользователи уже проводят параллели с "Пацанами" Amazon.

Релиз - 2 сентября.

Трейлер с русскими субтитрами: