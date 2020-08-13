За какими кроссоверами будут охотиться перекупщики в 2020 году

На первом месте оказался бессменный лидер рейтинга самых продаваемых SUV Hyundai Creta. По мнению издания, перекупщику с "корейцем" долго возиться не придется. Такие машины первый владелец обычно бережет, удобрения в багажнике не возит, а потому достаточно сделать химчистку салона. При этом не стоит забывать, что одометр у Creta можно скрутить через разъем OBDII, ничего не разбирая. В качестве утилитарного варианта подойдет и моноприводная машина на механике с двигателем 1.6 литра.

Далее идет Renault Arkana - одна из главных премьер Московского автосалона 2018 года. Многие считали, что этот "француз" с российскими корнями может взорвать наш рынок, но чуда не произошло. Начинка автомобиля очень близка по технике к Duster и Kaptur, то есть к платформе B0. Всеядность подвески - это большой плюс. Однако у Arkana хватает и минусов - это эргономика и глючная мультимедийная система. Не всем нравится и турбомотор (150 л.с.).

Впрочем, автомобиль все равно пользуется популярностью. На вторичке стали появляться Arkana в дорогих комплектациях, с небольшими, до 20 000 км, пробегами. Эксперты отмечают, что если не планируете наездить на кроссовере больше 100 000 км, то можно выбрать и турбоверсию. Такие обычно теряют в цене быстрее, что как раз и выгодно второму покупателю. А если машина нужна всерьез и надолго, стоит смотреть атмосферную модификацию.

Цены на Toyota RAV4 начинаются с 1 100 000 рублей и могут доходить до 2 000 000 рублей за свежие экземпляры 2019 года выпуска. Пробеги у этих машин скручивают часто, а учитывая довольно качественные материалы салона, затертости на которых появляются только при заоблачных пробегах, обман при осмотре конкретного экземпляра распознать сложно. Имеет смысл провести диагностику в сервисе, где хорошо знают эти автомобили и проверят пробег по множеству косвенных признаков.

Пользуются популярностью и Honda CR-V - хоть в последние годы объемы продаж этого SUV у нас на низком уровне. При хорошем обслуживании с двигателями и коробками проблем нет до 250 000 км. Ходовая часть также отличается завидной долговечностью: минимум 100 000 км не потребует ремонта. В случае с Honda можно брать любую модификацию.

В последние годы любой рейтинг не обходится без корейский брендов. Вот и присутствие Hyundai Tucson и Kia Sportage ничуть не удивило. Стоит держать в уме, что ресурс моторов сильно сокращает перегрев, вызванный засорением радиатора снаружи. Капитальный ремонт обойдется дорого, от 110 000 рублей. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на двигатель и трансмиссию.