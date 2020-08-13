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13.08.2020 05:15
Рубрика: В мире

Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российским туристам, которые летят на отдых в Турцию стоит приобретать расширенные страховки и носить медицинские маски. Об этом рассказал посол РФ в Турецкой Республике Алексей Ерхов. Пандемия в стране не закончилась, а потому качество отдыха зависит от ответственности самих туристов.

Фото: iStock
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"Расширенная страховка покроет расходы на медицинские услуги в случае заражения коронавирусом. За отсутствие защитных масок в общественных местах штрафуют на 900 турецких лир. Но самое главное в том, что здоровье и качество отдыха напрямую связаны с тем, как туристы будут соблюдать санитарные правила", - цитируют дипломата "Известия".

На сайте российского посольства в Турции опубликована вся необходимая информация для туристов, а также алгоритм шагов властей страны в отношении отдыхающих в условиях сохраняющихся рисков заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, с первого августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией. В числе первых для туристов открылись Стамбул и Анкара. С 10 августа в списке доступных для путешествий появились три курортных города - Анталья, Даламан и Бодрум. Полеты выполняются из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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