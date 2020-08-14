Американский солдат попытался угнать Mercedes, но не справился с "автоматом"

Американское издание для военных Stars and Stripes рассказывает о курьезном происшествии в аэропорту Мюнхена. Солдат, возвращавшийся в США после службы в Германии, напоследок решил угнать у таксиста его Mercedes, но не совладал с "автоматом" европейской машины.

Сообщается, что 19-летний солдат увидел в аэропорту Mercedes с ключами зажигания в замке и пустым местом водительским местом. 50-летний таксист в это время стоял у капота, ожидая клиентов и наслаждаясь хорошей погодой. Насколько трезвым был в тот момент "дембель", не сообщается, но перебороть желание прокатиться он оказался не в силах, и прыгнул в машину. Mercedes был с автоматической трансмиссией, тем не менее, сразу тронуться с места солдату не удалось.

Пока машина дергалась, таксист сумел запрыгнуть на пассажирское сиденье. Началась потасовка, угонщику, тем не менее, удалось справиться с непривычным управлением, и начать движение. Далеко он не уехал, наскочив на ограничительный столбик с краю дороги. После этого солдат ударил таксиста по лицу, и снова нажал на газ, но машина уже была не способна передвигаться.

Поняв, что поезда закончилась, американец выскочил из машины и бросился наутек, попав прямо в руки немецкой полиции. Теперь его ждет суд. В подобных случаях Германия обладает преимущественной юрисдикцией, но часто доверяет разбираться с солдатами американскому военному трибуналу. Похоже, что угонщику грозят серьезные неприятности: тюремного заключения он, может быть, избежит, но материальный ущерб возместить точно придется. Уже посчитано, что восстановление Mercedes и поломанного столбика в аэропорту обойдется в 11 800 долларов.