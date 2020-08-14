Aurus Komendant вновь сфотографировали на тестах

В свободном доступе в Сети оказалось новое фото перспективного полноразмерного кроссовера Aurus Komendant. Как и в предыдущий раз, замаскированный прототип машины подловили на дорогах Астрахани, где он проходит доводочные испытания в условиях жаркого климата.

Непосредственно за Aurus можно заметить две близких по классу иномарки - Mercedes-Benz GLS предыдущего поколения X166 и Toyota Land Cruiser 200 актуального образца.

Маловероятно, что это случайное совпадение, а значит в тестах Aurus для сопоставления используются лучшие иностранные массогабаритные аналоги. Komendant имеет несущую конструкцию кузова, в этом смысле ему ближе GLS - он тоже безрамный. А Land Cruiser 200 создан все-таки по чисто внедорожному канону - с отдельной лонжеронной рамой, на которую сверху водружен кузов.

Еще одна любопытная деталь: если пробить по открытым базам ГИБДД установленный на прототипе госномер H949ET799, выяснится, что ГИБДД выдала на автомобиль "безымянный" ПТС - в нем не указана ни марка, ни модель, ни серийный номер. Но для рабочих прототипов это нормальная практика. Тем не менее, вписаны год производства (2018), объем двигателя (4400 куб. см) и мощность (599,99 л.с.).

"Комендант", имеющий отраслевой индекс ЕМП-4124, по агрегатной части будет полностью повторять седан Senat - 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод. Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad.

Впрочем, такая же "шайба" с режимами есть и у Senat. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет - 200 мм. Силовая структура кузова внедорожника до средней стойки унифицирована с седаном. Кроме того, у них есть полностью одинаковые кузовные панели - это передние двери. По сути, "Комендант" - это грузопассажирская модификация Senat (т.е. универсал).

"Комендант" появится в продаже в 2022 году. Выпускать внедорожник планируют на мощностях елабужского завода Sollers. Этот холдинг является индустриальным партнером ФГУП НАМИ в проекте "Единая модульная платформа", в рамках которого НАМИ создал Aurus.